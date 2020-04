Italexit non è più una parola tabù (ma una tentazione) (Di martedì 14 aprile 2020) L’emergenza coronavirus mette in discussione l’Unione europea, Italexit non è più una parola tabù. Ma potrebbe diventare una battaglia bipartisan. L’emergenza sanitaria ed economica rilancia l’ipotesi Italexit. Non ci sono dubbi sul fatto che dall’inizio dell’emergenza coronavirus l’Unione europea sia la grande sconfitta a livello politico. I principi di solidarietà e collaborazione si sono scontrati con l’egoismo di tanti Stati che hanno deciso di non accogliere la richiesta di aiuto proveniente soprattutto dal Sud. Ed è anche per questo motivo che ad oggi in molti, anche ex europeisti convinti, non escludono l’ipotesi di un’Italexit. Fonte foto: https://www.facebook.com/europeanparliamentCoronavirus, la sconfitta dell’Unione europea Partiamo da un dato di fatto. Gli eurobond ... Leggi su newsmondo Coronavirus : Malpezzi - ‘opposizione non alimenti Italexit’

Salvini si contraddice sull’Italexit : «Non stiamo lavorando per uscire - ma…» (Di martedì 14 aprile 2020) L’emergenza coronavirus mette in discussione l’Unione europea,non è più unatabù. Ma potrebbe diventare una battaglia bipartisan. L’emergenza sanitaria ed economica rilancia l’ipotesi. Non ci sono dubbi sul fatto che dall’inizio dell’emergenza coronavirus l’Unione europea sia la grande sconfitta a livello politico. I principi di solidarietà e collaborazione si sono scontrati con l’egoismo di tanti Stati che hanno deciso di non accogliere la richiesta di aiuto proveniente soprattutto dal Sud. Ed è anche per questo motivo che ad oggi in molti, anche ex europeisti convinti, non escludono l’ipotesi di un’. Fonte foto: https://www.facebook.com/europeanparliamentCoronavirus, la sconfitta dell’Unione europea Partiamo da un dato di fatto. Gli eurobond ...

paoloroversi : Senza l'Europa saremo un Paese da terzo mondo altro che #Italexit ! Bisogna però riconoscere che l'unanimità non fu… - Ezio021950 : RT @Manzario: @Grecotw @PaginaVox Finitela di pensare che siano stupidi o ignoranti, non lo sono affatto.. Sono stati messi li proprio per… - ruisseau : RT @DanelliGiusepp3: @BelpietroTweet Questo governo con la scusa del coronavirus voleva i soldi dall'Europa, gli hanno risposto picche, e o… - arwen0506 : RT @Gianmar26145917: Coronavirus, #Prodi: “Io sarei per usare il #MES” La mortadella dal volto disumano viene subito smentita dall'Onorevol… - NewsMondo1 : Italexit non è più una parola tabù (ma una tentazione) -