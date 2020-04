Infermiera di 21 anni muore dopo aver contratto il Coronavirus | era in attesa di un

Leggi su tpi

(Di martedì 14 aprile 2020)di 21il virus: era indi un trapianto Katie Horne era un’di appena 21, malata da tempo e indi un trapianto, ma ill’ha raggiunta per primo e non ce l’ha fatta. La storia di Katie è stata divulgata dalla famiglia per essere d’esempio agli altri inglesi, a quelli che sottovalutano il rischio del. Che Katie sia morta per o con il, l’infezione è stata decisiva per la sua salute e la giovaneche lavorava al Burgess Hill, nel Sussex,essere stata ricoverata in ospedale per circa quattro settimane, non ce l’ha fatta. La ragazza presentava gravi problemi al fegato e aveva urgente bisogno di un trapianto. Sua sorella Emma ha spiegato alla BBC: “La gente deve capire quanto sia grave”. Katie stava ...