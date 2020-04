Coronavirus | sospendere Rc auto conviene sul “lungo” periodo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) –la propria Rcgratuitamente potrebbe non convenire a tutti. L’emendamento al Decreto Cura Italia approvato al Senato che consente aglimobilisti italiani di, fino al 31 luglio, l’RCo moto in corso di validità – allungando così la durata della stessa per unpari ai giorni di interruzione dovuta all’emergenza– converrebbe, infatti, solo a colore che decidessero di rinunciare al proprio mezzo di trasporto per tutti i prossimi 3 mesi e mezzo. È quanto rilevato da un’analisi di Facile.it che spiega il risparmio medio potrebbe arrivare a circa 140 euro solo in quel caso e come siano molte le “insidie” per il consumatore a nascondersi dietro l’emendamento. La ricerca ha infatti mostrato che qualora si decidesse di optare per la sospensione di ...