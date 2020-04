Coronavirus, il modello Germania: tasso di mortalità al 2% senza lockdown grazie a un sistema ultra-efficiente (Di martedì 14 aprile 2020) Con 130.072 casi di Coronavirus e solo 3.194 morti, il tasso di mortalità in Germania è meno del 2,4%, rispetto allo spaventoso 12,8% dell’Italia, al circa 10% di Spagna, Francia, Regno Unito, al 4% della Cina e degli Stati Uniti. Il livello di partecipazione e impegno di risorse pubbliche nella lotta all’emergenza aiuta a spiegare uno degli enigmi più interessanti della pandemia: perché il tasso di mortalità della Germania è così basso? Ci sono diverse risposte, sostengono gli esperti, un mix di differenze reali nel modo in cui il Paese ha affrontato il problema. Foto di Sean Gallup / Getty Images L’età media di coloro che sono stati infettati in Germania è più bassa di quella di molti altri Paesi. Molti dei primi pazienti hanno preso il virus nelle stazioni sciistiche di Austria e Italia e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - FOCUS sul modello-Calabria : oggi altro boom di guariti - Ospedali vuoti e record più basso di nuovi casi da un mese [DATI e GRAFICI]

Burioni : "Ecco il modello Ferrari per ripartire contro il coronavirus"

Coronavirus - il modello-Calabria funziona : boom di guariti - ospedali svuotati e il 99% dei tamponi negativi (Di martedì 14 aprile 2020) Con 130.072 casi die solo 3.194 morti, ildi mortalità inè meno del 2,4%, rispetto allo spaventoso 12,8% dell’Italia, al circa 10% di Spagna, Francia, Regno Unito, al 4% della Cina e degli Stati Uniti. Il livello di partecipazione e impegno di risorse pubbliche nella lotta all’emergenza aiuta a spiegare uno degli enigmi più interessanti della pandemia: perché ildi mortalità dellaè così basso? Ci sono diverse risposte, sostengono gli esperti, un mix di differenze reali nel modo in cui il Paese ha affrontato il problema. Foto di Sean Gallup / Getty Images L’età media di coloro che sono stati infettati inè più bassa di quella di molti altri Paesi. Molti dei primi pazienti hanno preso il virus nelle stazioni sciistiche di Austria e Italia e ...

welikeduel : 'Gente che ha devastato la sanità pubblica italiana, altro che modello Lombardia' #ginostrada a #propagandalive… - La7tv : #GinoStrada: 'Gente che ha devastato la sanità pubblica italiana, altro che modello Lombardia. I pazienti lasciati… - Linkiesta : Ormai abbiamo elementi a sufficienza per affermare che il “modello Italia” è poco meno che un’ininterrotta sequenza… - Digitalys : RT @GenCar5: 'Fra le vittime del coronavirus nel mondo, una su 10 è morta in #Lombardia. Se la letalità in Germania è del 2,2%, in Italia è… - CorriereUniv : Coronavirus, a settembre mix didattica tra presenza e distanza. Lezioni anche il sabato, ecco un modello… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus modello Coronavirus, tamponi rapidi tracciati via App: Torino importa il modello Corea La Stampa Studio osservazionale a tutto il personale della Fondazione “Monasterio” di…

Da alcuni giorni è iniziato con gran successo di partecipazione all’Ospedale del cuore di Massa il meglio noto Opa e a “San Cataldo”a Pisa strutture gestire dalla Fondazione “Monasterio” lo screening ...

Il problema degli scienziati comunicatori

come il caso del professor Gianni Rezza un programma sportivo sul modello del “Processo del Lunedì”, non saranno di sicuro i Mentana, i Porro o i Pardo a scoprire il farmaco che serve per bloccare il ...

Da alcuni giorni è iniziato con gran successo di partecipazione all’Ospedale del cuore di Massa il meglio noto Opa e a “San Cataldo”a Pisa strutture gestire dalla Fondazione “Monasterio” lo screening ...come il caso del professor Gianni Rezza un programma sportivo sul modello del “Processo del Lunedì”, non saranno di sicuro i Mentana, i Porro o i Pardo a scoprire il farmaco che serve per bloccare il ...