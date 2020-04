Coronavirus | Crippa M5s | ' in Lombardia e Piemonte situazione sfuggita di mano a Regioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - “Dopo quasi due mesi di lockdown causa Covid-19 credo sia ormai sotto gli occhi di tutti coloro che non abbiano il proverbiale prosciutto sugli occhi come lanelle(in particolare) e(in minor misura) siadel tutto al controllo delle istituzioni regionali. O forse sarebbe più corretto dire che le giunte regionali la situazioni in mani non l'hanno di fatto mai avuta?” Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera Davide. Il, sostieneparlando dei dati della sua regione di residenza, “ha effettuato solo 69.000 tamponi in tutta la Regione e i numeri dei contagi degli ultimi giorni sono il chiaro sintomo che qualcosa non ha funzionato. +2,8 % di contagi rispetto a al + 2 % nazionale con inquietante +9,9 % che ha toccato la ...