Addio Mirko Bertuccioli | voce dei Camillas che aveva partecipato a Italia’s Got Talent

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 14 aprile 2020), 46 anni, più conosciuto come ‘Zagor’,dei, non ce l’ha fatta ed è morto a causa del Coronavirus all’ospedale San Salvatore di Pesaro dove era ricoverato dallo scorso 4 marzo nel reparto rianimazione. Grande sgomento sia nella città di Pesaro dovegestiva il ‘Plastic’, famoso negozio di dischi, e anche in tutta Italia. Diventato famoso insieme all’amico Ruben Valerio ‘Toto’ Ondadei con il quale fondò nel 2004 i, band con un sound pop ironico e surreale, un sound che colpì particolarmente i giudici del programma Italia’s Gotnel 2015. Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi. Posted by Ion Tuesday, April 14, 2020 I, storia e discografia Inel 2007 incidono un EP ...