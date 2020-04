Roma. Martinelli devolve gli incassi del nuovo singolo al Policlinico Umberto I (Di lunedì 13 aprile 2020) Maurizio Martinelli, cantautore e speaker radiofonico di Radio Italia Anni 60, con la canzone Io Resto a Casa, si unisce ai grandi cuori di imprenditori, calciatori e Vip che si sono mobilitati per aiutare e sostenere l’Italia afflitta e piegata dalla pandemia. “Mentre ascoltavo i racconti, tristi e dolorosi, sentivo forte la pulsione di rendermi utile!” racconta Maurizio Martinelli. “Di getto ho cominciato a buttar giù le parole su un foglio. Ispirato, scrivevo senza quasi rendermene conto. Così è nata la canzone Io Resto a Casa, grazie alle testimonianze di tutti coloro che hanno chiamato per raccontare il dolore, l’angoscia, la paura, le emozioni… e le speranze”. E’ un brano emotivo che ha visto coinvolte migliaia di persone sui social nei giorni seguenti: in tamtam mediatico per l’invio della propria ... Leggi su laprimapagina Luciana Martinelli scomparsa da Roma - l’appello della sorella : “Ci manchi - torna a casa”

Luciana Martinelli scomparsa da Roma : l’appello della sorella a Chi l’ha visto per trovarla (Di lunedì 13 aprile 2020) Maurizio, cantautore e speaker radiofonico di Radio Italia Anni 60, con la canzone Io Resto a Casa, si unisce ai grandi cuori di imprenditori, calciatori e Vip che si sono mobilitati per aiutare e sostenere l’Italia afflitta e piegata dalla pandemia. “Mentre ascoltavo i racconti, tristi e dolorosi, sentivo forte la pulsione di rendermi utile!” racconta Maurizio. “Di getto ho cominciato a buttar giù le parole su un foglio. Ispirato, scrivevo senza quasi rendermene conto. Così è nata la canzone Io Resto a Casa, grazie alle testimonianze di tutti coloro che hanno chiamato per raccontare il dolore, l’angoscia, la paura, le emozioni… e le speranze”. E’ un brano emotivo che ha visto coinvolte migliaia di persone sui social nei giorni seguenti: in tamtam mediatico per l’invio della propria ...

Nico_Martinelli : Roma centro in diretta: sono affacciato da 10 minuti alla finestra ed è passata solo la mia vicina con il cane, nem… - erodianstyIes : RT @CorriereCitta: Roma, scompare in piena emergenza Coronavirus: appello per ritrovare Luciana Martinelli, volontaria nel canile della Mur… - Ste_Martinelli : RT @davidealgebris: Roma Contributo oggi per l' Italia - candyvomiting : RT @CorriereCitta: Roma, scompare in piena emergenza Coronavirus: appello per ritrovare Luciana Martinelli, volontaria nel canile della Mur… - Nico_Martinelli : Ho scoperto che il mio condominio ha un terrazzo condominiale. Non lo sapevo perché ci si accede tramite una botola… -