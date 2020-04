Pio Trivulzio, no alla mascherina per non spaventare gli anziani. E sono morti (Di lunedì 13 aprile 2020) Il direttore generale Giuseppe Calicchio è indagato per epidemia e omicidio colposo: l’inchiesta è su oltre cento morti. alla voce “Chi Siamo” del complesso Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, si legge: “è un Ente Pubblico senza scopo di lucro che opera nei settori dell’assistenza socio sanitaria per gli anziani e dell’educazione dei … L'articolo Pio Trivulzio, no alla mascherina per non spaventare gli anziani. E sono morti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Fondazione Alda Fendi : un tributo d'arte al Pio Albergo Trivulzio

Indagato per epidemia e omicidio colposo il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio. Oltre 100 decessi sospetti sotto la lente dei pm milanesi

Inchiesta Pio Albergo Trivulzio - un audio di 12 minuti rivela cosa nasconde la Rsa (Di lunedì 13 aprile 2020) Il direttore generale Giuseppe Calicchio è indagato per epidemia e omicidio colposo: l’inchiesta è su oltre centovoce “Chi Siamo” del complesso Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo, si legge: “è un Ente Pubblico senza scopo di lucro che opera nei settori dell’assistenza socio sanitaria per glie dell’educazione dei … L'articolo Pio, noper nongli. Eproviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : I pm di Milano indagano su oltre 100 morti tra i pazienti del Pio Albergo Trivulzio avvenute in un mese e mezzo, da… - La7tv : #omnibus La testimonianza di una delle infermiere del Pio Albergo Trivulzio: senza tamponi né mascherine, ad oggi t… - fattoquotidiano : Coronavirus, “omicidio ed epidemia colposa”: indagato il dg del Pio Albergo Trivulzio per le oltre 100 morti nella… - giusepp53175192 : @pbecchi Vorrei sapere cosa c’entra il governo con la cattiva gestione della Limbardia in tema di Covid19:vedi Pio… - cronachecampane : Coronavirus, Il Pio Albergo Trivulzio di nuovo al centro delle indagini -