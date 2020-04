"Non va come speravamo". Lombardia stabile, ma 298 morti in un giorno. E Milano peggiora (Di lunedì 13 aprile 2020) La situazione coronavirus in Lombardia non migliora come previsto. "I dati anche oggi non sono soddisfacenti ha spiegato in conferenza stampa l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera - perché il totale dei positivi è 60.314 (+1.262 rispetto a ieri), quindi crescono meno di ieri, che crescevano di 1.460, ma purtroppo crescono, non tantissimo, ma crescono. Il numero dei ricoverati è di 12.028 (+59), il dato di quelli in terapia intensiva è invece positivo (1.143, 33 in meno) e si liberano posti. Il numero delle persone guarite è di 312, in linea. Il numero dei decessi, 10.901 vede invece un aumento di 280 persone, un numero particolarmente alto rispetto a ieri". A preoccupare come negli ultimi giorni è la tendenza in crescita di Milano. "Il dato provinciale vede Bergamo a 10.391 positi ... Leggi su liberoquotidiano eBay ha nominato Jamie Iannone come suo nuovo amministratore delegato

Filippo Nardi confessa : "Barbara d'Urso? Come compagna la trovo non facile"

Coronavirus - guanti usa e getta : i consigli su come indossarli e gli errori da non fare (Di lunedì 13 aprile 2020) La situazione coronavirus innon miglioraprevisto. "I dati anche oggi non sono soddisfacenti ha spiegato in conferenza stampa l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera - perché il totale dei positivi è 60.314 (+1.262 rispetto a ieri), quindi crescono meno di ieri, che crescevano di 1.460, ma purtroppo crescono, non tantissimo, ma crescono. Il numero dei ricoverati è di 12.028 (+59), il dato di quelli in terapia intensiva è invece positivo (1.143, 33 in meno) e si liberano posti. Il numero delle persone guarite è di 312, in linea. Il numero dei decessi, 10.901 vede invece un aumento di 280 persone, un numero particolarmente alto rispetto a ieri". A preoccuparenegli ultimi giorni è la tendenza in crescita di. "Il dato provinciale vede Bergamo a 10.391 positi ...

MSF_ITALIA : Diverse fonti riportano 1 barca capovolta e molti dispersi, nel giorno di #Pasqua, senza soccorsi nel #Mediterraneo… - chedisagio : Il criterio per riaprire le fabbriche e le aziende non può essere ancora legato a COSA uno produce. Ma a COME. Se c… - IlContiAndrea : Ho letto un po' i commenti all'appello (sacrosanto) di #TizianoFerro al Governo per i concerti estivi. Dietro uno s… - gaiasanatomy : Come se fossero due turisti in vacanza, anche se nel post si è giustificata dicendo che è a 200 metri da casa (asso… - antoniocimaglia : @AMorelliMilano Alessà ma come vivi nella regione in cui funziona tutto e invece non funziona un cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Non come Non quando, ma come uscire dal lockdown Il Foglio La libraia: noi restiamo chiusi, è un contentino pericoloso

«No, noi non riapriamo. Grazie per la sensibilità dimostrata. Ma siamo incavolati neri: questo provvedimento di riapertura delle librerie suona come un contentino, un finto favore per liquidarci ...

Mercato F1: Vettel e Hamilton due rinnovi a motori spenti

ma questo non vuol dire che si tratti di aspetti di secondaria importanza. Tutto è fermo ma qualcosa si muove, e parliamo di mercato piloti, che come da tradizione inizia dai nomi di spicco per ...

«No, noi non riapriamo. Grazie per la sensibilità dimostrata. Ma siamo incavolati neri: questo provvedimento di riapertura delle librerie suona come un contentino, un finto favore per liquidarci ...ma questo non vuol dire che si tratti di aspetti di secondaria importanza. Tutto è fermo ma qualcosa si muove, e parliamo di mercato piloti, che come da tradizione inizia dai nomi di spicco per ...