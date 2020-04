Nicola Berti, il cazzotto di Zenga e i flirt con Uma Thurman e la futura signora Staffelli (Di martedì 14 aprile 2020) Se nasci a Salsomaggiore Terme, patria del concorso di bellezza Miss Italia, non puoi sottrarti a dicerie e voci sui flirt. E Nicola Berti ne sa qualcosa. Centrocampista di Parma, Fiorentina e Inter, ha terminato la sua carriera tra Inghilterra (Tottenham), Spagna (Alaves) e Australia (Northern Spirit). Fortunatissima la parentesi nerazzurra. Dal 1988 al 1998 ha totalizzato 229 presenze in A, con 29 reti. Ha vinto uno scudetto (1988/89) e tre edizioni della Coppa UEFA. In Nazionale ha 39 presenze (con 3 gol) e ha contribuito al secondo posto dell’Italia ai Mondiali del 1994 e al terzo di quelli del 1990. Sfottò, linguacce, gol nelle stracittadine ed esultanze sotto la curva. Berti è definito l’uomo derby. Contro il Milan diventava tarantolato, immarcabile. Leggenda vuole che Nicolino Berti fosse molto narciso, a tal punto da curare l’acconciatura ... Leggi su calcioweb.eu Nicola Porro : chi è Allegra Galimberti - la moglie del giornalista di Rete 4

Chi è Allegra Galimberti - la moglie di Nicola Porro (Di martedì 14 aprile 2020) Se nasci a Salsomaggiore Terme, patria del concorso di bellezza Miss Italia, non puoi sottrarti a dicerie e voci sui. Ene sa qualcosa. Centrocampista di Parma, Fiorentina e Inter, ha terminato la sua carriera tra Inghilterra (Tottenham), Spagna (Alaves) e Australia (Northern Spirit). Fortunatissima la parentesi nerazzurra. Dal 1988 al 1998 ha totalizzato 229 presenze in A, con 29 reti. Ha vinto uno scudetto (1988/89) e tre edizioni della Coppa UEFA. In Nazionale ha 39 presenze (con 3 gol) e ha contribuito al secondo posto dell’Italia ai Mondiali del 1994 e al terzo di quelli del 1990. Sfottò, linguacce, gol nelle stracittadine ed esultanze sotto la curva.è definito l’uomo derby. Contro il Milan diventava tarantolato, immarcabile. Leggenda vuole che Nicolinofosse molto narciso, a tal punto da curare l’acconciatura ...

sanremohistory : D'accordo Giorgia, ok Zarrillo, benissimo Massimo Ranieri. Ma a destra cosa ci fa Nicola Berti in prima fila?… - KristinaSkrin : Sky Sport Usa 94 Italia-Spagna esce Antonio Conte entra Nicola Berti ?? - sandrino001 : @Aldito11 È Nicola Berti in borghese. ???????????? - _emmegi : @matpedrini Per me la top5 è : Materazzi Nedved Chiellini Buffon Conte. Sesto uomo Nicola Berti - daviderisi88 : @DiMarzio Sbaglio o è uguale a Nicola Berti? -