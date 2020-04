Milano, i rider aspettano il treno per tornare a casa. VIDEO (Di lunedì 13 aprile 2020) Un VIDEO diffuso dalla pagina Facebook di “Deliverance Milano” - un sindacato di fattorini che fanno le consegne di cibo a domicilio - mostra decine di rider, con lo zaino delle consegne sulle spalle e la bicicletta, uno a fianco all'altro, che attendono, unici passeggeri sulla banchina, un treno suburbano alla stazione milanese di Porta Garibaldi. "Milano, un esercito di rider torna dopo una giornata di lavoro. Sono centinaia di ragazzi, migliaia, la maggior parte migranti che tutti i giorni prendono un treno suburbano per venire a lavorare in città, per poi fare ritorno nelle loro case, dopo il turno serale. Vengono dall'hinterland milanese per lo più, ma anche dalle province limitrofe di Bergamo, Monza e Brianza, Varese, Sondrio, Lecco”, si legge nella didascalia del filmato. Le immagini, secondo “Deliverance Milano”, "parlano da sole: ... Leggi su tg24.sky Milano - i riders aspettano il treno per tornare a casa. VIDEO

Il video dei rider in attesa del treno dopo il lavoro a Milano

