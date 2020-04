La messa di Papa Francesco: “I governi pensino ad una via d’uscita a favore dei popoli” (Di lunedì 13 aprile 2020) Nel corso della messa del mattino a Casa Santa Marta, commentando il Vangelo del giorno Papa Francesco ha rivolto le sue preghiere affinché si trovi una via d’uscita in favore dei popoli: “Preghiamo oggi per i governanti, gli scienziati, i politici, che comincino a studiare la via d’uscita, il dopo-pandemia, questo dopo che già è incominciata, perché trovino la strada giusta, sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli”. Ha continuato il Pontefice: “Anche oggi, davanti alla prossima, speriamo che sia presto, prossima fine di questa pandemia, c’è la stessa opzione: o la nostra scommessa sarà per la vita, per la resurrezione dei popoli, o sarà per il dio denaro, tornare al sepolcro della fame, della schiavitù, delle guerre, delle fabbriche delle armi, dei bambini senza educazione. ... Leggi su italiasera Ascolti TV | Domenica 12 aprile 2020. A Pasqua vince Jesus (15%). Il Papa Buono 12.5% - Fazio 10.4%-9.2% - Pucci 8.5%. La Santa Messa del Papa su Rai 1 al 37.1%

PAPA FRANCESCO - VIDEO MESSA SANTA MARTA/ La ‘fase 2’ della Pasqua

Papa Francesco - diretta Messa Santa Marta/ Video Rai 1 : “Gesù è veramente risorto” (Di lunedì 13 aprile 2020) Nel corso delladel mattino a Casa Santa Marta, commentando il Vangelo del giornoha rivolto le sue preghiere affinché si trovi una via d’uscita indei popoli: “Preghiamo oggi per i governanti, gli scienziati, i politici, che comincino a studiare la via d’uscita, il dopo-pandemia, questo dopo che già è incominciata, perché trovino la strada giusta, sempre indella gente, sempre indei popoli”. Ha continuato il Pontefice: “Anche oggi, davanti alla prossima, speriamo che sia presto, prossima fine di questa pandemia, c’è la stessa opzione: o la nostra scomsarà per la vita, per la resurrezione dei popoli, o sarà per il dio denaro, tornare al sepolcro della fame, della schiavitù, delle guerre, delle fabbriche delle armi, dei bambini senza educazione. ...

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Il mio pensiero va a quanti sono stati colpiti dal #coronavirus. Non è il tempo di divisioni. Si allentin… - Avvenire_Nei : Papa: non è tempo di indifferenza, egoismo, divisioni - vaticannews_it : #13aprile #PapaFrancesco : #COVID2019. Politici e scienziati trovino soluzioni a favore dei popoli, non del denaro:… - Irene_p2001 : RT @cla__ro: Mi stupisce che #Giletti non abbia invitato Salvini per rispondere al Papa, visto che ieri il Papa ha potuto dire la messa su… - il_Case : Ascolti TV | Domenica 12 aprile 2020. A Pasqua vince Jesus (15%). Il Papa Buono 12.5%, Fazio 10.4%-9.2%, Pucci 8.5%… -