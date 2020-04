La Lazio | «Rezza pensi a trovare il vaccino» Cairo | «No | ha ragione | impensabile tornare

(Di lunedì 13 aprile 2020) Com’era prevedibile le parole dell’epidemiologo Giovanni, capo delle Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, hanno diviso il calcio italiano.ha detto che lui non farebbe ripartire il campionato a maggio, che il calcio è uno sport di contatto e che fare test ripetuti in pochi giorni ai calciatori è un’ipotesi tirata per i capelli. Hanno immediatamente commentato il Torino e lache sono le due società capofila delle contrapposte fazioni. Urbanoè da sempre contrario alla ripresa del campionato. E ha detto: “Hail professor, riprendere a giocare il campionato a fine maggio è impossibile. Oggi ha parlato un uomo di scienza, e ha detto una cosa che io sostengo da tempo semplicemente perché ho una certa dimestichezza con i numeri. Con la situazione attuale, non ...

Ore 18,30: Una squadra per far ripartire il Lazio dopo l’epidemia. Professori di economia e di medicina ... «È un candidato promettente». QUeste le parole di Giovanni Rezza dell’Istituto superiore di ...Giovanni Rezza, dell’Istituto superiore di Sanità ... 146), 12.765 in Piemonte (+260), 10.766 in Veneto (+37), 6.257 in Toscana (+95),3.365 in Liguria (+32), 3.080 nelle Marche (-34), 3.920 nel Lazio ...