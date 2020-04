Enrico Mentana vs Giuseppe Conte Video “Non può far ciò che vuole | non è democrazia”

La7tv : #tgla7 La replica di Enrico #Mentana al comunicato di Palazzo Chigi e agli altri. - TizianaFerrario : Caro Enrico i tuoi spettatori,e io sono tra loro,vogliono vedere tutto quello che dice Conte, non quello che tu rit… - TgLa7 : Fra poco @TgLa7 20.00 condotto da Enrico #Mentana in diretta streaming su - Losca71 : RT @AUniversale: Il Presidente del Consiglio non può usare una conferenza stampa per difendersi dalle accuse di 'alto tradimento', dice Enr… - morettweet : RT @TgLa7: La replica di Enrico #Mentana alla nota di @PalazzoChigi -

Enrico Mentana Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Enrico Mentana