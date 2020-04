Calciomercato Napoli, Andrea Belotti è indeciso e Urbano Cairo vuole trattenerlo (Di lunedì 13 aprile 2020) Il futuro di Andrea Belotti è ancora incerto. L’annata mediocre vissuta dal Torino non ha infatti affievolito minimamente le sirene di mercato che hanno l’intenzione di tentare il capitano granata. Il giocatore si trova benissimo in Piemonte. Pertanto, al di là dell’aspetto prettamente economico, è la costruzione di un progetto competitivo che potrebbe fare la differenza. L’attuale legame del centravanti con il Torino si esaurirebbe nel giugno del 2022. L’obiettivo del presidente Urbano Cairo è quello di non privarsi del suo leader. Napoli e Milan continuano ad apprezzare le qualità dell’attaccante, che aspetta però un segnale concreto dalla proprietà per legare a doppio filo il suo futuro alla maglia granata. C’è da scommettere che una volta riconquistata la quotidianità dopo ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli in difficoltà per prendere Marash Kumbulla

