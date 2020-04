«I 600 euro dalla prossima settimana» Gualtieri | bloccheremo prezzi mascherine

(Di domenica 12 aprile 2020) «So che in queste ore all’Inps si stanno erogando finalmente i 600che dovrebbero essere erogati tutti entro la. Latranche, quella per il mese di aprile sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente».

Gualtieri: 'Cresce il consenso sugli Eurobond. Dalla prossima settimana i 600 euro' Coronavirus, Gualtieri: "Entro la prossima settimana i 600 euro agli autonomi. Sugli eurobond c'è consenso crescent…

Non ci riferiamo ai lavoratori dipendenti per cui sono previsti strumento di sostegno al reddito come la cassa integrazione e né ai lavoratori autonomi che possono contare sul bonus una tantum di 600 ...La misura della riduzione del fatturato, nei mesi di marzo e aprile rispetto all’anno scorso, di almeno il 33% per le imprese con ricavi inferiori a 50 milioni di Euro e di almeno il 50% per le ...