Cuciniamo insieme | agnello bardato in crosta con patate

«Agnus dei qui tollis peccata mundi» e poi bisognerebbe aggiungere «miserere nobis». Ci potremmo fermare lì perché per la tradizione cristiana l'agnello di Dio che toglie i peccati del o dal mondo è proprio Gesù, così ce lo presenta San Giovanni Battista. E allora che bisogno c'è di mangiare l'agnello con le non poche polemiche che ne conseguono? Il bisogno risiede in una tradizione ancora più antica: è quella ebraica, ma anche protomediterranea. L'agnello è considerato da sempre simbolo di purezza e l'offerta agli dei del suo sacrificio (in sostituzione di quelli umani, si badi bene e basta ricordarsi che Dio fa trovare ad Abramo un ariete dopo che lui ha sacrificato il figlio Isacco!) è il massimo possibile. Per gli ebrei invece l'agnello è il simbolo dell'Esodo dall'Egitto

Per conto mio, dedicherò un pensiero affettuoso alle persone che amo, soprattutto il giorno di Pasqua, che avrei trascorso insieme a loro. Ma ci parleremo al telefono, ci vedremo su Facetime, e faremo ...

Obbligati a stare a casa per il coronavirus, i consigli della cuoca blogger supportati anche dalla sua intervista a una psicoterapeuta ...

