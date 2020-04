Migranti, padre Zanotelli vuole i porti aperti e se la prende col governo: «State diventando come Salvini» (Di sabato 11 aprile 2020) «È criminale rifiutarsi di accogliere rifugiati che fuggono dalla Libia dove sono imprigionati in lager e torturati». Al Viminale non è più Salvini a bloccare gli sbarchi, ma i porti restano chiusi, causa coronavirus, fino al prossimo 31 luglio. Ma c’è chi dice no. Come il missionario combinano, padre Alex Zanotelli, che chiede al governo di ritirare immediatamente il decreto. «Potrebbe essere – dice – un bel dono di Pasqua!». Il missionario è noto per l’energia che mette nella difesa dei Migranti. È uno di quelli, per intenderci, che quando c’è da attaccare il centrodestra non si tira certo indietro. Se ne comprende quindi l’imbarazzo ora che i suoi strali si abbattono su un governo tutto sommato amico. Il decreto che chiude i porti e che fa sentire il comboniano ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 aprile 2020) «È criminale rifiutarsi di accogliere rifugiati che fuggono dalla Libia dove sono imprigionati in lager e torturati». Al Viminale non è più Salvini a bloccare gli sbarchi, ma irestano chiusi, causa coronavirus, fino al prossimo 31 luglio. Ma c’è chi dice no. Come il missionario combinano,Alex, che chiede aldi ritirare immediatamente il decreto. «Potrebbe essere – dice – un bel dono di Pasqua!». Il missionario è noto per l’energia che mette nella difesa dei. È uno di quelli, per intenderci, che quando c’è da attaccare il centrodestra non si tira certo indietro. Se ne comquindi l’imbarazzo ora che i suoi strali si abbattono su untutto sommato amico. Il decreto che chiude ie che fa sentire il comboniano ...

Il servizio dei gesuiti per i rifugiati prende una dura posizione: "Ci sono esseri umani che non sono mai stati al sicuro in vita loro, sono persone in fuga dalla guerra" ...

