Liguria, multato imprenditore di Bergamo Era all'ingresso della sua seconda casa (Di sabato 11 aprile 2020) Giorni fa l'uomo aveva contattato la polizia locale proprio per chiedere se fosse stato possibile trascorrere la Pasqua in Riviera e gli agenti gli avevano risposto di no.

Ultime Notizie dalla rete : Liguria multato Coronavirus, riviera ligure: multato bergamasco all'ingresso della seconda casa La Repubblica Liguria, multato imprenditore di Bergamo Era all’ingresso della sua seconda casa

Coronavirus, riviera ligure: multato bergamasco all'ingresso della seconda casa

