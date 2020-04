“A Bergamo si muore da soli in casa: persone abbandonate a loro stesse”: parla un medico volontario in prima linea per il Covid-19 (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, “a Bergamo si muore da soli in casa”: parla un medico volontario “Circa 150 medici di famiglia nel bergamasco si sono ammalati di Coronavirus. Una carneficina”, racconta Simone Patanè, medico siciliano, specializzando in chirurgia pediatrica all’Università di Padova, che ha deciso di trascorrere le sue ferie a Bergamo come volontario della Croce Rossa Italiana. “Ci si concentra spesso sull’emergenza che vivono gli ospedali in questo momento, ma il vero dramma della provincia di Bergamo, purtroppo, si è consumato sul territorio, nelle valli, nelle case delle persone”. Simone, trent’anni, lavorava a Verona quando l’epidemia è divampata al Nord. Lì le misure restrittive adottate hanno imposto uno stop alle attività ospedaliere ordinarie e hanno limitato ... Leggi su tpi Coronavirus - Emiliano muore a 36 anni : il fotografo è tra le più giovani vittime di Bergamo

Bergamo - ingoia la pila di un orologio : bambina di 3 anni muore soffocata

Bergamo - muore bimba di tre anni soffocata da una pila (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, “asidain”:unvolontario “Circa 150 medici di famiglia nel bergamasco si sono ammalati di Coronavirus. Una carneficina”, racconta Simone Patanè,siciliano, specializzando in chirurgia pediatrica all’Università di Padova, che ha deciso di trascorrere le sue ferie acome volontario della Croce Rossa Italiana. “Ci si concentra spesso sull’emergenza che vivono gli ospedali in questo momento, ma il vero dramma della provincia di, purtroppo, si è consumato sul territorio, nelle valli, nelle case delle”. Simone, trent’anni, lavorava a Verona quando l’epidemia è divampata al Nord. Lì le misure restrittive adottate hanno imposto uno stop alle attività ospedaliere ordinarie e hanno limitato ...

reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre ?Bergamo: perché si muore così tanto ? Il modello vincente del Veneto ? Tamponi che s… - MediasetTgcom24 : Bergamo, bimba di 3 anni ingoia batterie orologio e muore soffocata #bergamo - LucioMM1 : @BibMarino @FPanichi @CarloCalenda Chi ministra la sanità a piacenza, dove si muore + che ovunque in Italia tranne bergamo e brescia? - SerroniMarco : RT @Stefbazzi: Mi dicono di essere cauto su questa notizia, ma io non voglio essere cauto, sappiamo che di vaccini si muore e succede anche… - ElenaCinquetta : RT @PediatriaOggi: Bergamo, Emiliano muore a 36 anni in terapia intensiva. L'infermiere: «Anche se non mi sentivi, ti ho incoraggiato ogni… -