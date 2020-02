Roma, vasta operazione dei carabinieri: 38 arresti. Il procuratore Prestipino: «Giochi rendono più della droga» (Di martedì 11 febbraio 2020) I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno arrestato 38 persone, considerate a vario titolo legate in un’associazione a delinquere guidata da Salvatore Nicitra, tra gli ex boss della Magliana. L’organizzazione aveva monopolizzato negli anni l’area a Nord di Roma, tenendo sotto controllo con metodi mafiosi il settore del gioco d’azzardo. La vasta operazione ha coinvolto le province di Roma, Viterbo, Terni, Padova, Lecce, oltre che Spagna e Austria, e avrebbe portato alla soluzione anche di cinque cold case, inchieste rimaste irrisolte per casi avvenuti negli anni ’80. Salvatore Nicitra Per gli investigatori, Nicitra avrebbe negli anni preso il controllo, con modalità mafiose, della distribuzione e gestione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo (slot machine, videolottery, Giochi e scommesse on line), imposte in esclusiva alle ... open.online

