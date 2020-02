Ricetta Zeppole di carnevale fritte: facili, soffici e gustose (Di martedì 11 febbraio 2020) Arriva carnevale e con esso tanti dolci buonissimi della nostra tradizione. Frappe/Chiacchere, Castagnole e Zeppole: un tripudio di dolcezza e bontà. Oggi vediamo insieme la Ricetta delle Zeppole fritte di carnevale. Una vera delizia per il palato e semplicissime da preparare. Ecco Ricetta e preparazione. Ingredienti: 240-250 g di farina 00 1 uovo medio 45-50 g di zucchero semolato 80 ml di latte intero o parzialmente scremato 15 g di strutto o burro morbido buccia grattugiata di un’arancia o limone 1 goccio di liquore ( io Strega) 7 g di lievito per dolci olio di semi di arachidi per friggere Procedimento Munitevi di una ciotola nella quale andrete a versare: uovo, buccia grattugiata di arancia e zucchero semolato. Bisogna mescolare bene tutti gli ingredienti e ottenere un impasto omogeneo. Aggiungete poi strutto e liquore. In un altro recipiente, iniziate a ... velvetgossip

