Repubblica | Gattuso sotto esame D’ora in poi chi non dà garanzie sarà bocciato  

Il rientro degli infortunati ha penalizzato la squadra, scrive Repubblica. I calciatori hanno pensato che fosse garanzia di vittoria e si sono lasciati andare a superficialità e presunzione che hanno pagato a caro prezzo. "L'idea degli azzurri era di calare il poker e rilanciarsi in classifica, anche grazie al sospirato recupero di quasi tutti gli infortunati. La fine dell'emergenza in infermeria si è invece trasformata in maniera paradossale in un boomerang, facendo ricadere la squadra in un vortice di presunzione e superficialità, che è stato pagato a caro prezzo. Come se il ritorno al gran completo fosse – di per sé – una garanzia di vittoria". Ma anche Gattuso ha le sue colpe, scrive il quotidiano. "Ma ci ha messo del suo pure Gattuso, reo di aver rivoluzionato quasi in toto la difesa e e di aver mandato in campo quattro giocatori che non affrontavano ...

