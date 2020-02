Le apparizioni di Lourdes? Mai avvenute. Scrittori e scienziati contro la fede: “Una truffa” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tra i tanti, il noto scienziato Piergiorgio Odifreddi, per il quale quella di Lourdes, il più importante santuario mariano in Europa, è al centro di una vera e propria “truffa”: per lui la Chiesa cattolica avrebbe messo su “un’associazione a delinquere da perseguire” alimentando "il turismo religioso e lo sfruttamento della creduloneria." fanpage

