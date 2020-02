Isola dei Famosi, Ilary Blasi: annullato l’inizio. Marcuzzi a mani vuote? (Di martedì 11 febbraio 2020) L’Isola dei Famosi 2020 anticipazioni, annullata la data d’inizio prevista: Ilary Blasi partirà in ritardo C’è grande attesa per il gran ritorno dell’Isola dei Famosi 2020. Stavolta però alla conduzione non ci sarà Alessia Marcuzzi, che ha preferito dedicarsi ad altri progetti. In base a diversi rumor pare che il posto di quest’ultima verrà preso da Ilary Blasi, reduce dal flop di Eurogames. Ma quale sarà la data d’inizio de L’Isola dei Famosi 15? A rispondere a questa domanda ci ha pensato poco fa il portale CheTvCheFa. Difatti, secondo le indiscrezioni raccolte dal sito televisivo, pare che la data scelta da Mediaset per l’inizio dell’Isola dei Famosi sia Lunedì 20 Aprile. E se ciò venisse confermato vorrebbe dire che il reality vip di Ilary Blasi avrebbe subito uno slittamento. Difatti, fino a poco tempo fa, il reality adventure ... lanostratv

