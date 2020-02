GOVERNO OSTAGGIO DI RENZI (Di martedì 11 febbraio 2020) Quando si parla di Matteo RENZI, soprattutto quando si cerca di capire le sue mosse bisogna sempre fare alcune premesse. La prima è che non esistono cosa impossibili e che non esistono promesse che non sappia rimangiarsi. Il GOVERNO attualmente in carica ne è la prova più evidente: chi avrebbe mai detto che RENZI potesse creare con Beppe Grillo un esecutivo giallorosso? Nessuno. Eppure è quello che è successo.La seconda premessa è che a Matteo RENZI piace essere al centro dell'attenzione, piace essere importante, determinante. In una parola: potente. Ha infatti resistito pochi mesi nel ruolo di "senatore semplice" prima di riprendere in mano il pallino della politica italiana inventandosi prima un GOVERNO, poi un partito nuovo.Con queste premesse proviamo a rispondere alla domanda che tutti si stanno ponendo: davvero RENZI farà cadere il GOVERNO sula prescrizione?La logica, la ... panorama

ErbertoFrieri : Finalmente si è giunti ad una certezza : il #governo è nelle mani di #Renzi o meglio è ostaggio delle sue #richieste. #fatecivotare - Catia68400139 : RT @DanieliIvo: Branco di inetti che siete al governo,non vedete o fate finta? Non vedete le forze dell'ordine lasciate sole? Non vedete il… -