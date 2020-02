Bigon: «Sorpreso dalla reazione della squadra alla malattia di Mihajlovic» (Di martedì 11 febbraio 2020) Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato del momento della squadra, dopo la grande vittoria sulla Roma Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento del Bologna. Bigon – «Quando è arrivata la brutta notizia della malattia di Mihajlovic e non pensavo che la squadra potesse reagire così: pur sapendo di avere un gruppo molto solido mi aspettavo delle difficoltà. Vi assicuro che gestire tutta la squadra senza allenatore è stata un’esperienza unica nel mondo del calcio: l’allenatore ci è mancato per quattro mesi. Per quanto fatto in questi mesi c’è da essere soddisfatti, poi sappiamo come funziona nel calcio: non bisogna mai mollare». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Bigon Sorpreso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bigon Sorpreso