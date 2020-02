Vanno a pesca sul fiume: ma all’improvviso succede qualcosa di assurdo (Di lunedì 10 febbraio 2020) succede a due pescatori in Australia. Sembra una giornata tranquilla in cui poter praticare la pesca serenamente. I due uomini arrivano al fiume, si sistemano e dopo aver gettato l’amo nel fiume succede qualcosa di agghiacciante: la scena ripresa da un video, ha fatto gelare il sangue a chiunque vi abbia assistito. Le immagini sono diventate virali sul web e sono la testimonianza di come un fatto davvero assurdo abbia per fortuna avuto un lieto fine. Un episodio agghiacciante Non è la prima volta, che vi raccontiamo di un fatto simile. Qualche giorno fa infatti avevamo parlato della storia di un coccodrillo uscito all’improvviso da una pozza d’acqua quieta. Un uomo durante un tour nelle terre selvagge dell’Australia, si avvicina ad una pozza d’acqua stagnata. Quello che succede pochi instanti dopo è scioccante. L’episodio infatti ha terrorizzato tutti i ... velvetgossip

RiccardoPennisi : @pas_scar99 @Filippo_Casini @BuonAndrew Su questo, ok. C'è anche qualcosa nella legge. Frequento le piccole libreri… - Fedora13555991 : @MakyCore @smf_dc @catlatorre Invece le limitazioni per tipo di pesce, aree di pesca, olio pugliese arance sicilian… - BluDiChina : @il_brigante07 Lascio volentieri a questa giovane i gamberetti all’antibiotico, così è protetta dalle infezioni. So… -