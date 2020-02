Unicredit, più di 6mila esuberi: chiuse 450 filiali in Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il gruppo di Unicredit ha reso noto che, tra il 2019 e il 2023, saranno previsti circa 6 mila esuberi ed la chiusura di 450 filiali in tutta Italia. L’annuncio è arrivato tramite una lettera inviata ai sindacati in relazione all’apertura della procedura. Nello specifico, tra le 6 mila persone coinvolte 500 sono “eccedenze di capacità produttiva” del piano appena chiuso Transform 2019 mentre le restanti 5.500 riguardano “nuove eccedenze” legate al piano Team23. Unicredit, annunciati 6 mila esuberi Il noto gruppo bancario ha inoltre aggiunto che ha intenzione di cercare “soluzioni condivise”, in particolare nei confronti dei dipendenti che maturano o “il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2023 (con diritto alla pensione fino all’1 gennaio 2024 compreso)”. Per le altre uscite, la banca “ritiene sostenibile ... notizie

