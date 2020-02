Sanremo: boom di aggressioni ai medici, riapre posto di polizia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Fabrizio Tenerelli Secondo dati Inail: nel 2017 sono state 1.200 le aggressioni al personale sanitario in Italia. L'ultima, in provincia di Imperia, è della settimana scorsa, da parte di un paziente che non gradiva il referto. A Sanremo è stato riaperto il posto di polizia Sono 1.200 all'anno e circa 3,28 al giorno: parliamo della aggressioni a medici e infermieri in Italia. Un bilancio altissimo quello dell'Inail (riferito al 2017) divulgato, stamani, dal presidente dell'ordine dei medici della provincia di Imperia, il neurologo Francesco Alberti, che ha partecipato all'inaugurazione del nuovo posto di polizia dell'ospedale di Sanremo, che riapre dopo anni. L'ultima aggressione, in ordine di tempo, è avvenuta la settimana scorsa nel vicino ospedale Saint Charles di Bordighera, dove un paziente contrariato dal referto ha aggredito il medico del punto di primo soccorso, ... ilgiornale

