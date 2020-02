Salerno, la Polizia di Stato arresta uno spacciatore nel quartiere Pastena (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Nel pomeriggio del 9 febbraio u.s., personale dell’Ufficio Prevenzione Generale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti ed intensificati dal Questore di Salerno in occasione del fine settimana, nel transitare in una strada interna della zona orientale della città, notava due giovani intenti a confabulare tra di loro con fare sospetto. Gli operatori, intuendo la presenza di spacciatori in loco, decidevano di procedere ad un controllo personale. Uno dei soggetti attenzionati, identificato per B.L., salernitano di anni 37, con precedenti specifici e per reati contro la persona e il patrimonio, nascondeva nella tasca del giubbotto, all’interno di un porta occhiali, 14 involucri di cellophane contenente sostanza solida di colore marrone. La successiva perquisizione presso il ... anteprima24

