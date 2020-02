Quarto di Napoli, rubarono 70 smartphone: arrestati due pregiudicati (Di lunedì 10 febbraio 2020) I carabinieri di Pozzuoli, nel Napoletano, hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli, nei confronti di due pregiudicati che devono rispondere, in concorso tra loro, di furto aggravato in concorso di telefoni cellulari di varie marche e della somma in contanti di mille euro, avvenuto in un negozio di telefonia di Quarto nel giugno dello scorso anno. Le indagini durate fino a ottobre 2019, con modalità tecniche (analisi di tabulati telefonici e visione di immagini dei sistemi di videosorveglianza privata) e tradizionale (attività di osservazione, pedinamento e controllo), hanno consentito di ricostruire come, durante la chiusura per pausa pranzo del negozio di telefonia, i due erano riusciti a introdursi nei locali con l’effrazione della porta principale, portando via 70 smartphone di varie marche e il fondo cassa, per poi uscire ... ildenaro

