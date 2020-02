Oscar 2020, Brad Pitt vince e abbraccia Leo DiCaprio: «Non potrei non esserti amico» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioOscar 2020, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioOscar 2020, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioOscar 2020, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioOscar 2020, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioOscar 2020, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioBrad Pitt e Leonardo DiCaprio, ovviamente, si conoscevano già da decenni ma è stato il film di Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood – a farli diventare amici. Sul set Pitt è diventato Cliff Booth, uno stuntman della Hollywood degli anni Cinquanta che è da sempre l’ombra di Rick Dalton (DiCaprio), un attore che vorrebbe lavorare per il cinema d’autore ma che si ritrova a girare western. Così nella notte più importante per il 56enne, quella che l’ha visto tenere in mano il primo Oscar come miglior attore non protagonista, l’amico e collega era al suo fianco. Alla notizia della vittoria, ... vanityfair

CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, Brad Pitt vince come miglior attore non protagonista. Toy Story miglior film d'animazione, Hair… - SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… -