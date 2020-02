Massacri delle Foibe 10 febbraio 2020: anniversario, storia e luoghi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Massacri delle Foibe 10 febbraio 2020: anniversario, storia e luoghi È una delle date più tristi nella storia recente italiana e uno di quegli anniversari che suscita maggior dibattito: parliamo dei Massacri delle Foibe. La giornata del ricordo è stata istituita solo di recente – nel 2005, con il governo Berlusconi – per rimembrare le decine di migliaia di italiani uccisi dalle milizie di Tito tra il 1943 e il 1947 tra Fiume, l’Istria e la Dalmazia. L’occupazione fascista dei due territori aprì una contesa spietata e truculenta tra i bandi, con il maresciallo Tito desideroso di riconquistare parte del territorio sloveno e croato che era finito sotto il controllo dell’Italia fascista. L’offensiva jugoslava non doveva fermarsi lì: di fatti, nei piani del maresciallo, si misero nel mirino Trieste e gran parte della Regione del Veneto. Per quattro ... termometropolitico

