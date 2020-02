L’Europa vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici: Venezia tra le aree più a rischio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Secondo un nuovo report dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), molte aree nei prossimi decenni dovranno affrontare un peggioramento degli impatti dei cambiamenti climatici: siccità, piogge intense, inondazioni, incendi boschivi e innalzamento del livello del mare potrebbero colpire alcune regioni in Europa, tra cui la zona centrale, la Penisola Iberica, la Scandinavia, la Bretagna e Venezia. Gli impatti dei cambiamenti climatici influenzeranno anche le aree urbane in Europa: ad esempio, le città basse nei Paesi Bassi, in Germania, in Belgio e lungo le coste settentrionali italiane, in particolare Venezia, sono tra le città più esposte alle inondazioni costiere. Nell’entroterra, le piogge causeranno sempre più inondazioni, con la maggior parte delle zone d’Europa che probabilmente subiranno fino al 35% in più di precipitazioni in autunno e in inverno, ... meteoweb.eu

