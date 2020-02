L'algoritmo di Airbnb per riconoscere gli squilibrati (Di lunedì 10 febbraio 2020) La piattaforma Airbnb, che ha rivoluzionato l'affitto degli alloggi per le vacanze e rappresenta una scelta sempre più frequente per i viaggiatori di tutto il mondo, consente di noleggiare camere e abitazioni private a prezzi accessibili praticamente in ogni parte del globo, e per garantire che l'immobile non subisca danni da parte di affittuari psicologicamente instabili, la società ha acquisito Trooly, una startup con una nuova tecnologia artificiale per il controllo della sanità mentale degli inquilini. Stando a quanto riportato su Technology.org, l'algoritmo analizzerebbe la presenza online del potenziale cliente, per determinarne l'affidabilità ed evitare complesse situazioni assicurative come in alcuni precedenti casi di affittuari che hanno danneggiato immobili e appartamenti che hanno ospitato. Secondo le dichiarazioni di Airbnb, il brevetto, pur essendo in possesso della ... agi

