La Croce Rossa allerta l'Oms"L'epidemia può accelerare" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Arriva un preoccupante avvertimento dalla Croce Rossa sul coronavirus: "L'epidemia può accelerare". In questo momento non c'è motivo di scatenare il panico perché l'epidemia procede lentamente. Ma abbiamo segnali che fanno pensare a una sua possibile accelerazione Segui su affaritaliani.it affaritaliani

FinallyMichez : @Luissss97 Si, ma cercare di raccogliere il buono e non sparare sulla croce rossa sarebbe gradito. Sarebbe bello se… - tea4two75 : E poi voglio dire ma vi sembra corretto agitare così Bugo prima di entrare in scena per la finale di Sanremo ....co… - PaulCheeks1 : Senza Handa e Lautaro e con un dipendente della Croce Rossa in porta, ricordiamolo. -