Incendio in Mississipi distrugge una casa: muoiono madre e sei figli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una donna di 33 anni ed i suoi 6 figli hanno perso la vita in un tragico Incendio che ha distrutto la loro casa mentre stavano dormendo. La tragica vicenda si è verificata in un’abitazione di Clinton, nello stato del Mississippi, negli Stati Uniti, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio 2020, poco dopo la mezzanotte (ora locale). Il rogo si è sviluppato in pochissimi minuti ed ha avvolto l’intera casa, bloccando tutti i componenti della famiglia al suo interno. La fuga era impossibile e la madre e i sei figli sono stati uccisi dalle fiamme. L’unico che è riuscito a salvarsi è stato il padre, che ha subito dato l’allarme dopo aver provato a trarre in salvo una delle figlie intrappolate in casa. L’uomo è stato trasportato in ospedale con ferite gravi ma non mortali, soprattutto alle vie respiratorie dovute all’inalazione del fumo. Incendio in ... notizie

