Ignazio Moser burattino di Cecilia Rodriguez, l’ex: “Vieta ogni contatto” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ignazio Moser: secondo l’ex Cecilia Rodriguez sarebbe follemente gelosa di lui Sulle pagine dell’ultimo numero il settimanale Di Più ha pubblicato una lunga lettera scritta da Antonella Fiordelisi. Difatti, la giovane ha scritto alla rivista per attaccare con termini molto duri la sua vecchia fiamma Ignazio Moser, reo di aver sminuito in più circostanze la loro relazione. Il figlio del grande ciclista Francesco ha trovato l’amore durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, incontrando Cecilia Rodriguez, ancora sua attuale compagna e partner nella conduzione di Ex On The Beach su MTV. Stando al 27enne, la sorella di Belen sarebbe la sua prima vera fidanzata. In passato ha accumulato tante storielle, nessuna però che lo coinvolgesse sul serio. Reazione sconsiderata Le parole di Ignazio Moser hanno profondamente turbato la Fiordelisi, intervenuta sulle pagine del settimanale ... kontrokultura

