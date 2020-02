Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2020 stellare con Italia, USA e Russia. Ci sarà Simone Biles? La fuoriclasse è sul manifesto! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Mancano poco più di cinque mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la lunga marcia di avvicinamento ai Giochi è iniziata anche per la Ginnastica artistica e un tappa importante nel cammino verso la rassegna a cinque cerchi è indubbiamente rappresentata dal Trofeo di Jesolo che andrà in scena nel weekend del 4-5 aprile (il fine settimana prima di Pasqua). La rinominata Jesolo Cup si presenta come uno degli eventi internazionali più importanti della stagione e non smentisce il suo grandissimo fascino con la presenza dei Paesi di riferimento per quanto riguarda il settore femminile. Oltre all’Italia saranno presenti anche gli USA, come da piacevole tradizione, e la Russia: le tre Nazionali salite sul podio agli ultimi Mondiali saranno presenti a questo imperdibile appuntamento. Ad arricchire il parterre ci saranno altre formazioni molto interessanti come Canada e Belgio oltre ... oasport

