Gattuso insufficiente. Per i giornali schiera gli uomini peggiori e sbaglia i cambi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nessuna sufficienza, per Gennaro Gattuso, nelle pagelle dei quotidiani. I più clementi Mattino e Gazzetta, che al tecnico assegnano un 5,5. Per Repubblica e Corriere della Sera è da 5. Il Corriere dello Sport, invece, gli dà un misero e impietoso 4. Il Corriere dello Sport motiva il voto basso scrivendo: “Al 1’ del st ha già stracciato gli appunti del 4-3-3: mezz’ora buona, ma quando decide di buttare tutti dentro, rovina definitivamente la partita”. Per Repubblica e Corriere della Sera la gestione della partita da parte del tecnico è da 5. Il Corriere della Sera scrive: “Il Napoli è schierato con i suoi uomini peggiori e i cambi stavolta non aiutano”. Repubblica chiama in causa i difetti che già avevano caratterizzato la gestione Gattuso e che ora sono riemersi daccapo. “Rino Gattuso ha modificato arditamente in corso d’opera il modulo tattico e la ... ilnapolista

