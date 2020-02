Darwin Day 2020: l’Università Milano-Bicocca propone due eventi per celebrarlo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Doppio appuntamento sulla figura di Charles Darwin, scienziato e scrittore. Due le iniziative curate dalla Biblioteca dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, in vista del Darwin Day 2020, pensate in maniera congiunta: la prima rivolta ad un pubblico di adulti, anche “non addetti ai lavori” e la seconda, rivolta ai più piccini. Si parte giovedì 13 febbraio, alle ore 17.30, con “Charles ed Emma Darwin: dall’origine di un amore a l’Origine delle Specie”. Un incontro per raccontare la vita di Emma, storia affascinante di una donna che ebbe un ruolo cruciale nella vita intellettuale del marito e nella pubblicazione di L’Origine delle Specie: ne parleranno Chiara Ceci, autrice dell’omonimo volume, con Maurizio Casiraghi, docente di Zoologia ed Evoluzione all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. “Alla scoperta dell’albero della vita” è invece il titolo dell’appuntamento ... meteoweb.eu

CatelliRossella : Darwin Day, un giorno dedicato al 'padre' delle nostre origini - Miti_Vigliero : RT @GenovaQuotidian: Darwin Day, conferenza D’Oria-Logos-Cicap sull’uomo irrazionale - GenovaQuotidian : Darwin Day, conferenza D’Oria-Logos-Cicap sull’uomo irrazionale -