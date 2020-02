Concorsone Regione, al via la seconda fase (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ partita questa mattina al Palapartenope di Napoli la seconda fase del “Concorsone” indetto dalla Regione Campania. Alla presenza del ministro dei beni culturali nel governo Conte 1 e dal 16 gennaio presidente del Formez – l’ente a cui è stato affidato lo svolgimento del concorso – Alberto Bonisoli, sono ripartite le prove per 576 candidati. Alla ricerca di uno dei 2243 posti da riassegnare all’interno di ben 166 Comuni della Regione. L'articolo Concorsone Regione, al via la seconda fase proviene da Anteprima24.it. anteprima24

