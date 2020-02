Closing Roma, ritardo nella trattativa: la situazione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il passaggio di proprietà della Roma tra Pallotta e il Friedkin Group non avverrà prima di un mese: la situazione Emergono nuovi aggiornamenti sulla tempistica del Closing in casa Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il passaggio di consegne tra James Pallotta e il Friedkin Group dovrebbe avvenire non prima di un mese. Il ritardo nel completamento della due diligence non complica la trattativa, che ormai attende solamente la fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

