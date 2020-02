Volley, SuperLega: 20ma giornata. Civitanova e Perugia in testa a braccetto, +2 su Modena. Trento si salva (Di domenica 9 febbraio 2020) Civitanova e Perugia si confermano a braccetto in testa alla classifica della SuperLega 2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile, al termine della ventesima giornata. La Lube, con una partita giocata in meno rispetto agli umbri, ha giganteggiato contro Ravenna, imponendosi per 3-0 di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum: i Campioni d’Italia hanno faticato soltanto nel secondo set, per il resto hanno sempre tenuto a debita distanza i romagnoli e sono tornati al successo dopo il ko infrasettimanale contro Modena. A trascinare i cucinieri sono stati il centrale Robertlandy Simon (16 punti, 4 aces), lo schiacciatore Osmany Juantorena (11) e l’opposto Kamil Rychlicki (11) mentre ai giallorossi non è bastato il martello Daniele Lavia (12). Perugia ha invece sudato tantissimo contro Piacenza (3-1), ha perso il primo set e poi è stata chiamata a due ... oasport

