Violenza a Potenza: immigrato aggredisce i carabinieri (Di domenica 9 febbraio 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Venosa. L'uomo, originario del Burkina Faso, ora dovrà rispondere di minaccia, Violenza e resistenza a pubblico ufficiale È stato arrestato per aver aggredito i carabinieri con calci e pugni. Il fatto è accaduto a Venosa, un Comune di 11mila abitanti in provincia di Potenza. A finire in manette un uomo di 28 anni originario del Burkina Faso. L'uomo ora dovrà rispondere delle accuse di minaccia, Violenza e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, i militari della stazione di Venosa e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale, dopo una segnalazione telefonica pervenuta al numero unico di emergenza 112, sono intervenuti in un supermercato dove era stata segnalata la presenza di un cittadino extracomunitario, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che stava disturbando alcuni clienti. L'immigrato alla ... ilgiornale

JeitoComJota : @svalvolatovalvo @giadif @svalvolatovalvo @giadif Volendo usare violenza alle placche (io PRIVILÉGIO la durata) si… - svalvolatovalvo : @giadif Volendo usare violenza alle placche (io previlegio la durata) si può aumentare la corrente di polarizzazion… - Bellisario_Sici : Le #Donne che, con la 'potenza' del loro microfono, alzano la voce #controlaviolenza. #festivalsanremo2020 -