Tennis, Diego Schwartzman e Christian Garin conquistano la finale a Cordoba (Di domenica 9 febbraio 2020) Non ci sono state sorprese nelle semifinali dell’ATP di Tennis a Cordoba (Argentina). Il padrone di casa Diego Schwartzman e il cileno Christian Garin hanno conquistato l’accesso alla finale del torneo sulla terra rossa sudamericana. Garin ha sconfitto con il punteggio di 2-6 6-2 6-2 lo slovacco Andrej Martin (n.100 del ranking) in 1 ora e 58 minuti di partita. Una sfida nella quale il n.31 ATP ha sofferto più del previsto al cospetto di un avversario particolarmente centrato. Alla lunga, però, la miglior attitudine del cileno a questa superficie gli ha consentito di imporsi e di ottenere il pass per l’atto conclusivo dove incontrerà Schwartzman (n.14 ATP). Il Tennista albiceleste ha avuto la meglio nei confronti del serbo Laslo Djere (n.39 del ranking) con il punteggio di 6-1 1-6 6-2. Una prova tra alti e bassi del padrone di casa, dominante nella prima e nella terza ... oasport

