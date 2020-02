Sci alpino, Coppa Europa 2020: Federico Liberatore trionfa nello slalom di Berchtesgaden (Di domenica 9 febbraio 2020) Momento magico per Federico Liberatore. L’azzurro ha centrato ieri il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo (undicesimo) nello slalom di Chamonix; mentre oggi si è addirittura preso la vittoria nella gara di Coppa Europa a Berchtesgaden. Liberatore si è imposto con undici centesimi di vantaggio sul norvegese Lie Atle Mcgrath e sul podio ci sale anche il tedesco Julian Rauchfuss, che paga un ritardo di 88 centesimi dall’azzurro. Completano le prime cinque posizioni lo spagnolo Juan Del Campo (+0.96) ed il tedesco Anton Tremmel (+1.17). Grande rimonta nella seconda manche per Fabian Bacher, che ha recuperato otto posizioni ed alla fine ha chiuso al settimo posto a due secondi dal connazionale. Ordine d’arrivo SL maschile Coppa Europa Berchtesgaden (Ger): 1. Liberatore Federico ITA 1:46.16 2. MCGRATH Atle Lie NOR +0.11 3. RAUCHFUSS Julian GER +0.88 4. DEL ... oasport

