Sanremo 2020, la classifica delle canzoni più passate in radio: vince Elodie (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020, la classifica delle canzoni più passate in radio: vince Elodie A Sanremo ci sono classifiche e classifiche: l’edizione 2020 del Festival ha premiato “Fai rumore”, di Diodato, che ha vinto lasciandosi alle spalle Francesco Gabbani (con “Viceversa”) e i Pinguini Tattici Nucleari (“Ringo Starr”), ma la classifica delle canzoni più passate in radio dice ben altra cosa. Le esibizioni sul palco dell’Ariston, per i vari artisti in gara, del resto rappresentano solo l’inizio di una fase che – al termine di ogni Festival – vede ogni cantante pubblicare il proprio album di inediti e lanciarsi nel mercato radiofonico con il proprio successo, spinto dalla notorietà aggiuntiva portata dalla partecipazione a Sanremo. Ma spesso e volentieri a vincere il Festival non è “il pezzo più radiofonico”, ... tpi

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -