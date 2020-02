Sanremo 2020, il premio Sergio Bardotti: ecco a chi è stato assegnato (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020, il premio Sergio Bardotti: ecco a chi è stato assegnato Vincitore Il premio Sergio Bardotti per l’edizione 2020 del Festival di Sanremo è stato assegnato a Rancore, con il brano Eden. Tutti i premi del Festival di Sanremo 2020, da Mia Martini a Lucio Dalla Sanremo 2020, il premio Sergio Bardotti: cos’è e come funziona Il premio Sergio Bardotti viene assegnato per il miglior testo dalla Commissione Musicale. Il premio viene consegnato dal presidente della commissione musicale, Amadeus. Il premio s’intitola così perché fa riferimento a Bardotti, un paroliere e cantatuore italiano, tra i maggiori autori di canzoni di musica leggere degli anni ’60. Nel 1983 ha vinto il premio Tecno. Tutto sul Festival di Sanremo 2020: cantanti, canzoni, conduttori, conduttrici, ospiti TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Sanremo 2020, i 24 big in gara che ... tpi

